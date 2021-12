Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2021 et libération des joueurs africains: Les clubs européens menacent de ne pas laisser leurs joueurs aller au Cameroun Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)| L’Association des clubs européens de football (ECA) menace de ne pas laisser les joueurs africains évoluant en Europe, aller au Cameroun pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations (Can). Dans un courrier adressé à la Fifa, l’association dénonce un défaut de protocole médical de l’instance du football africain.

Compte tenu de la propagation du Covid-19 avec l’apparition d’un nouveau virus, Omicron, les clubs européens se disent inquiets. A cet effet, de nombreux clubs, notamment ceux de la Premier League et de la Ligue 1, mettent la pression sur la Confédération Africaine de Football (Caf).



En effet, l'Association Européenne des Clubs (Eca) a publié un communiqué pour empêcher certains internationaux africains de se rendre au Cameroun. « En ce qui concerne les protocoles applicables, à notre connaissance, la Confédération Africaine de Football n'a pas encore mis à disposition un protocole médical opérationnel et approprié pour le tournoi de la Can. En conséquence, les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi », peut-on lire dans le document.



Ce groupement, qui rassemble près de 250 clubs dont des géants comme Liverpool, Manchester City et Manchester United, le Bayern Munich, le PSG ou l’AC Milan, avait promis de saisir la Fifa.



Par ailleurs, l’Eca estime veiller au bien-être de chaque joueur employé par ses membres, disposer d’eux pour les compétitions interclubs. « Pour éviter tout doute, les clubs auront tout à fait le droit de ne libérer aucun joueur pour lequel des restrictions de voyage ou une quarantaine obligatoire s'appliquent », poursuit l’Eca dans son communiqué.















L’As





