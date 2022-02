CAN-2022 : De Liverpool au sommet de l'Afrique, Mané et Salah s'étaient donnés rendez-vous Coéquipiers à Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané se retrouvent dimanche face-à-face en finale de la CAN-2022, à Yaoundé. Une opportunité pour ces deux attaquants d'exception, de gagner enfin un trophée avec leur équipe nationale.





C'est un clin d'œil qui n'a pas échappé aux journalistes. Dimanche 30 janvier, dans les travées du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, où se déroulaient les quarts de finale de la CAN-2022, Mohamed Salah et Sadio Mané se sont croisés et ont échangé quelques mots.



Que se sont dit ces deux attaquants, qui évoluent ensemble à Liverpool, en Premier League ? Mystère... Officiellement, l'Égyptien a pris des nouvelles du Sénégalais, victime d'une commotion quelques jours plus tôt. Les romantiques du sport imaginent plutôt qu'ils se sont donnés rendez-vous en finale.





