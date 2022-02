CAN 2022 - Les hommages se multiplient après le sacre du Sénégal Le sacre du Sénégal à la CAN 2022 a soulevé un enthousiasme rare dans le monde du sport africain, mais pas seulement. Artistes, hommes et femmes politiques ont salué la victoire des Lions de la Téranga devant l'Egypte, en Coupe d’Afrique des Nations.

«Waaaaw, quel suspense !!!!Bravo au peuple sénégalais qui entre dans l’histoire avec sa première victoire en Coupe d’Afrique des nations !» Comme de nombreux footballeurs africains passés et présents, Didier Drogba a rendu hommage au sacre du Sénégal à la CAN 2022.



La superstar ivoirienne comprend mieux que quiconque la frustration qu’ont pu ressentir les "Lions", lui qui a couru vainement après ce trophée avec les "Eléphants". D’autres joueurs, souvent d’origine sénégalaise, se sont réjouis de cette victoire en finale, à l’image de l’international français Mamadou Sakho :



«Enfin la première étoile ! Félicitations à cette belle génération qui rend fier tout le peuple sénégalais.» Même enthousiasme de l’exbasketteur tricolore Boris Diaw : «Bravo au Sénégal pour leur première étoile à la CAN !»



La NFL y va de son message



Preuve que le football transcende tous les sports, le Camerounais Francis Ngannou, star des arts martiaux mixtes (MMA), y est également allé de son mot : « Félicitations au Sénégal pour avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations. Ils n'ont laissé aucun doute sur leur performance en finale.»



La renommée de la CAN 2022, compétition pourtant très critiquée avant son coup d’envoi, a traversé l’Atlantique. La ligue nord-américaine de football américain (NFL) a ainsi également félicité la Fédération sénégalaise de football pour le succès de ses joueurs



Omar Sy Déchaîné *

Le monde du sport n’est toutefois pas le seul à s’être enflammé pour les Lions de la Téranga. L’acteur français Omar Sy s’est déchaîné sur Twitter : «Tellement d’émotion !!! Vive les Lions du Sénégal ! Nos gaindés, Nos mbarode ! Merci et Bravo pour cette immense victoire !!!! Tellement fier et heureux.»



La politique n’a pas été en reste. Derrière le Président Macky Sall, nombreux ont été les chefs d’État à congratuler le pays d’Afrique de l’Ouest. Illustration avec la sympathie de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, francophile et ancienne ambassadrice à Dakar :



« Bravo les Lions de la Téranga ! Une victoire bien méritée ! Le Sénégal est au sommet de l’Afrique avec notre président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, et les Lions sur le terrain ! Inédit ! Vous ramenez, pour la première fois, la Coupe d’Afrique des Nations à la maison, mon deuxième pays !»













