Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2023 : L'Etat dégage 43 millions pour les supporters de "12e Gaïendé", "Allez Casa" et "Lébougui" Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 07:28 | | 0 commentaire(s)| Avec la 34e édition de la Coupe du Coupe d'Afrique des Nations Total Energies Côte d'Ivoire 2023, le Ministre des Sports, Lat Diop, au nom du Chef de l'État, Macky Sall, a remis la somme de quarante-trois (43) millions FCfa, en guise de subvention aux supporters de "12e Gaïendé", "Allez Casa" et "Lébougui".

Cette somme, a été remise par le Ministre des Sports, Monsieur Lat Diop, aux responsables de ces trois comités de supporters présents en terre ivoirienne.



Le ''12e GAÏNDÉ'' avec une délégation de 200 personnes, a reçu Vingt (20) Millions de nos francs, ''ALLEZ CASA'' avec 100 supporters s'est vu octroyer une somme de Quinze (15) Millions et enfin, ''LÉBOUGUI'' avec 50 supporters, a eu Huit (08) Millions de francs Cfa. Ces trois structures qui vont accompagner les Lions de la Téranga, sont aujourd'hui au nombre de 350 supporters. Un nombre jamais atteint pour des comités de supporters.



Outre ces subventions accordées, l'État du Sénégal a entièrement pris en charge le transport international (avion) et l'hébergement (hôtel) de ces trois comités de supporters.



Rappelons que le Ministre des Sports avait offert aux supporters ressortissants du Sénégal, vivant en Côte d'Ivoire, la somme de Cinquante (50) Millions et un lot de 600 maillots aux couleurs de l'équipe nationale.





Accueil Envoyer à un ami Partager