CAN 2023: La Guinée arrache une victoire historique en 8es de finale La Guinée a battu la Guinée équatoriale 1 à 0 dimanche au stade d'Ébimpé à Abidjan en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). C'est la première fois qu'elle remporte un match à élimination directe.

La Guinée s'est débarrassé d'une vieille malédiction. Jusqu'à ce dimanche 28 janvier 2024, elle n'était jamais parvenue à remporter un match à élimination directe en Coupe d'Afrique. C'est désormais chose faite, après une victoire arrachée à la Guinée équatoriale dans les toutes dernières secondes (1-0).



Pour ce premier match qui ne concerne pas la Côte d'Ivoire, le stade d'Ébimpé affiche tout même une jolie ambiance, à défaut d'une enceinte pleine. Les Guinéens sont venus en nombre pousser leurs joueurs, tandis que le Nzalang peut compter sur ses fidèles, déjà très bruyants lors des rencontres du groupe A.



Une ambiance enthousiasmante qui cependant n'enflamme pas les joueurs. Sur le terrain, un faux rythme s'installe vite. L'habituel round d'observation s'étire en longueur, les deux équipes refusant de se découvrir au risque de compromettre leurs chances. La Guinée équatoriale a la possession, la Guinée les occasions, notamment grâce à un Ibrahim Diakité remuant mais bien seul.



Alors que même les plus fervents supporters commencent à avoir du mal à réfréner leurs bâillements, le match s'emballe juste avant la mi-temps. Iban Salvador Edu est victime d'un coup de Julian Jeanvier au visage. Fidèle à sa réputation, l'Équato-Guinéen en rajoute, échauffant les esprits dans les deux camps (42e).



Sur le coup franc à suivre, le Nzalang tente une astucieuse combinaison pour placer Pablo Ganet en position de tir. Sa frappe échoue, repoussée par la défense. Ce qui lance une contre-attaque express, que le Syli joue très mal malgré le 2 contre 1 offert (44e).



Poussé par les chants des supporters guinéens, Aguibou Camara se charge d'un coup franc intéressant à gauche de la surface adverse. Sa première tentative finit dans le mur, sa deuxième est repoussée par la défense (45e+1).



Les cinq minutes avant la pause ont donné le ton pour le retour des vestiaires. Le capitaine du Nzalang, Emilio Nsue, s'illustre d'entrée (47e). Puis, Mory Konaté croit ouvrir le score en reprenant un coup franc de Sekou Sylla, mais l'arbitre de touche lève son drapeau (53e).



La Guinée prend petit à petit l'ascendant sur son adversaire et bénéficie rapidement d'un avantage numérique après l'expulsion de Federico Bikoro. L'arbitre lui indique le chemin des vestiaires après un très vilain geste sur Mohamed Bayo (55e).



Le coach Kaba Diawara en profite pour lancer Serhou Guirassy, qui se signale d'entrée avec un déviation pour Bayo en pleine surface. Au duel avec un défenseur, ce dernier se dépêtre de la situation et parvient à frapper près du but, mais c'est contré (62e).



Le Syli pense avoir le match en main, mais sur un coup franc anodin, Edu s'effondre dans la surface. L'arbitre met de longues minutes avant d'aller vérifier la vidéo et de prendre la décision logique : penalty. Emilio Nsue a l'occasion de conforter son statut de meilleur buteur de la CAN. Mais c'est un coup de tonnerre pour l'Éclair national : il touche le poteau sortant malgré un contrepied parfait (68e).



La Guinée évite le pire et a désormais toutes les cartes en main pour s'éviter un énième échec en match couperet de Coupe d'Afrique. Reste à tromper Owono, qui boxe un puissant coup de casque de Guirassy (82e). Diakité bute à son tour sur le portier. Les Guinéens manquent de réalisme pour tuer le match, même si leurs adversaires commencent à tirer la langue.



Mais les hommes de Kaba Diawara y croient et avec le soutien de leur public, Mohamed Bayo envoie la Guinée en quart de finale dans les toutes dernières secondes, avec une reprise de la tête au premier poteau (90e+8, 1-0)



Sur son banc, la joie de "Coach" Diawara est intense : ses hommes ont enfin vaincu le signe indien du match couperet. Ambitieux, il va très certainement vouloir rêver davantage lors du quart qui l'opposera au vainqueur de RD Congo - Égypte.



Amath Thiam

