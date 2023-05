CAN U17 2023 : Le Sénégal renverse le Maroc et arrache le trophée du Roi d’Afrique des U 17 Renversant, le Sénégal a réussi à arracher le trophée de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, des mains des Marocains, qui étaient pourtant devant le tableau d’affichage après 80 minutes (0-1).

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 01:07

Longtemps en difficulté, sur le score d’un but à zéro, le Sénégal a fini par tout renverser face au Maroc dans cette finale de la CAN U17. Les joueurs de Serigne Saliou Dia sont sacrés champions des U17 2023, en battant le Maroc par 2 buts à 1. Le premier ouf de soulagement est venu d'un pénalty qui leur a permis d'égaliser !



Un cinquième trophée dans l’armoire du football sénégalais…Tout simplement phénoménal, du jamais vu dans l’histoire du football des Lions de la Téranga !



