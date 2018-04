CAN féminine : Les Lionnes éliminées

L’équipe féminine de football a été éliminée de la CAN après sa défaite 2-0 ce mardi contre celle de l’Algérie, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Au match aller joué mercredi dernier au stade Alassane Djigo, les Féminines n’avaient gagné que par 2-1 contre la même équipe algérienne.



La phase finale de la CAN féminine est prévue au Ghana en novembre prochain. Le football féminin sénégalais n’a pris part qu’à une phase finale de CAN en 2012 en Guinée Equatoriale.

