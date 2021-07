"CAURIS D'OR" DU LEADERSHIP 2021: Mamadou Ndione, DG du COSEC, honoré

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

L'honneur m'a été fait de recevoir cette nuit du 10 au 11 juillet 2021, le "cauris d'or" 2021 du leadership.



Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à forger en moi des valeurs qui, sans doute, ont pesé dans le choix du jury.



MERCI au Chef de l'État qui m'a mis le pieds à l'étrier du service public depuis le 4 octobre 2017, en me nommant DG du COSEC, après ma longue carrière dans le secteur privé.



MERCI au personnel du Cosec pour la bonne compréhension en actes du travail d'équipe.



MERCI à mon père parti aux cieux il y a 27 ans, après avoir fait de moi ce que je suis.



MERCI à ma mère qui est plus que mon repère.



MERCI à ma charmante épouse qui est la source inépuisable de mon équilibre.



MERCI au MEDS et aux membres du jury, pour le choix porté sur ma modeste personne, pour recevoir cette distinction que je prends comme adjuvant pour carburer.



MERCI aux populations de Diass, ce terroir que j'ai au cœur et pour lequel je donnerai toujours le meilleur.



MERCI et prières pour que Dieu nous garde afin, comme les persévérants, de rester dans les champs des semences en actes.











Mamadou Ndione

