CD PDS : Clash entre Oumar Sarr et Babacar Gaye Le comité Directeur du parti démocratique sénégalais s’est encore rencontré au siège du parti sur la VDN. Mais la réunion a été tendue et la tension est montée crescendo entre Babacar Gaye et le Secrétaire Général National adjoint Oumar Sarr.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Avril 2018 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Les deux hommes se sont violemment disputés. L’objet de la divergence : le parrainage et la stratégie de combat à mener contre le régime Sall. Sur ce point et selon notre interlocuteur, Babacar Gaye, qui en plus d’être arrivé en retard a exigé que la stratégie soit dévoilée devant tout le comité Directeur.

Une invite qu’a déclinée Oumar Sarr qui a répliqué qu’il y avait des « réunions plus restreintes et plus adéquates pour cela ». Une réplique pas du goût de Babacar Gaye qui a tancé son camarade. S’en est suivi un échange de propos aigres entre les deux hommes. Un échange auquel Oumar Sarr a mis fin en battant en retraite.

Le tonitruant Babacar Gaye claquant la porte de la salle où se tenait la réunion pour s’en aller.

Source Senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook