CESE: Macky Sall "satisfait" du bilan quinquennal d'Aminata Tall

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), à travers ses rapports pertinents, a considérablement contribué à la définition des politiques nationales, a salué, lundi, le chef de l’Etat Macky Sall.



"Je note avec satisfaction qu’à travers les différents rapports que vous m’avez présentés durant ces dernières années (…) que vous avez brillamment accompagnés l’Etat à ajuster, orienter et conforter ses politiques publiques", a-t-il notamment déclaré.



Le président Sall s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de remise du rapport du CESE portant sur les contributions de cette institution à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE) entre 2013 et 2018.



Selon la présidente du CESE, Aminata Tall, ce rapport quinquennal de mandature est un document de capitalisation de l’ensemble des travaux de son institution, mettant en exergue l’ensemble des points saillants de ses activités.



"Au bilan, nous sommes heureux de rappeler qu’entre mai 2013 et février 2018, le CESE a émis 39 avis sur des thématiques intéressant toutes les activités économiques, sociales et environnementales de notre pays dont 03 sur saisine du chef de l’Etat portant sur le code des marchés publics, la réforme foncière, la gestion des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz", a-t-elle renseigné.



"Au niveau international, le CESE a effectué 25 missions, dont 18 dirigées par sa présidente, pour participer à des rencontres de haut niveau", a ajouté sa présidente.



Ces statistiques, selon le chef de l’Etat, renseignent sur l’étendue, l’intensité et le caractère inclusif des travaux du CESE portant quasiment sur l’ensemble des secteurs clés de la société.



"Vos avis salutaires du fait de leur caractère neutre et indépendant, ont favorisé une meilleure prise en compte des préoccupations des populations dans les grandes décisions du gouvernement", a noté Macky Sall.



Il a par ailleurs soutenu que "le CESE, de par sa composition et son fonctionnement, incarne le cadre par excellence de la démocratie participative, permettant à tous les acteurs de participer au progrès de notre société".