CESE: Mimi Touré prend fonction aujourd’hui

Lundi 3 Juin 2019

La désormais ancienne présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) a fait ses adieux vendredi dernier aux conseillers et travailleurs de l’Institution.



Aminata Tall a plié bagages pour céder le fauteuil à Aminata Touré. L’ancienne Envoyée spéciale du président de la République sera installée à la tête de l’Institution aujourd’hui, en présence du personnel et de l’ensemble des conseillers.

