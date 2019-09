CHEIKH SEYDI EL HADJ MALICK SY (RTA): LE VÉRITABLE WALI, LA GARANTIE DE LA PAIX

Au Nom d’Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux



Mon Dieu ! Accorde ta bénédiction à notre Seigneur Mohammed (ﷺ) qui a ouvert ce qui était clos, qui a clos ce qui a précédé, le Défenseur de la Vérité par la Vérité, le Guide du droit chemin, ainsi qu’à sa famille suivant sa valeur et l’estimation de son ultime dignité.



CHEIKH SEYDI EL HADJ MALICK SY (RTA): LE VÉRITABLE WALI, LA GARANTIE DE LA PAIX



La Servitude Absolue qui est la sienne est l'espace vide,



Où se déploie la Plénitude Absolue,



Son Trait Essentiel , c'est cette Transparence qui fait de lui,



Un Lieu Théophanique Privilégié,



Son Indigence est une Lumière,



Son Silence est une Sauvegarde,



Il éduque par son Simple Silence,



Sa Dévotion impose la Constance,



Sa Connaissance impose la Lucidité,



Il est dans la Wilaya Authentique,



Et la Garantie de cette Authenticité,



C'est la Descente de la Sakina, la Paix,



Il est en Présence d'Allah,



Chacun de ses pas est en présence d'Allah,



La Terre sur laquelle il marche est imprégné de sa Présence,



D'Amour et de Paix,



Il a goûté à la Douceur de l'Aparté,



La Nuit, il est éveillé,



Il est parmi nous, on ne peut le voir sans se souvenir d'Allah,



Il se souvient d'Allah et suscite par sa seule Présence,



Le Désir de se souvenir de Lui,



Il est un Imam de la Bonne Direction,



Un Flambeau de la Science,



Sa Science est Bénéfique,



Quand on le Voit , un Zikr s'opère,



Son Illumination éclaire l'intérieur des êtres,



Sa Présence est un Paradis,



Sa Proximité est un Plaisir,



Il est un Véridique d'entre les Purs,



Il est Élu pour l'Amour,



Il est Arif, Gnostique et Amoureux,



Sa Connaissance et Son Amour sont indissolublement liés,



Il préserve son âme, il renonce à toute prétention,



Il renonce à toute Joie qui ne procéderait pas d'Allah,



Sa Parure est la Crainte Révérencielle,



Son Indigence est sa Seule Fierté,



Son Indigence dans son écrit Taïssir,



Témoigne qu'il ne contemple rien d'autre qu'Allah ,



Ses Œuvres sont purement consacrées à Allah,



Il s'affranchit de toute Prétention,



Son Renoncement lui permet d'être Préservé,



Son Renoncement est une Vertu, un Rapprochement,



Il s'écarte , par respect, du Monde de la Contingence,



Il n'aspire pas aux Houris, ni aux Palais,



Il aspire à la Présence Permanente,



Quelle Différence!!!



Il se défait de Tout,



Il efface ses Traces , il demeure à tout jamais,



Le Véritable Wali, la Garantie de la Paix.



Ces faibles mots vous parviennent de la part de votre pauvre serviteur illettré, ignorant , entièrement Soumis, Respectueux et Résigné, Craintif, Incomplet et Instable, Inconnu, Méconnu, Insignifiant, Nécessiteux auprès de son Seigneur celui qui embrasse la Poussière de vos nobles Sandales , celui qui pose sa joue sous vos marches





Shaykh Seydi El Hadj Malick Sy Djamil



الحاج مالك سي جميل



