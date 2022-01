CHINE ET PAYS DU GOLFE / Macky Sall nomme de nouveaux ambassadeurs: Cheikhouna Mbacké, fils de Serigne Bara, casé à Djeddah Macky Sall a procédé à la nomination de nouveaux ambassadeurs, respectivement en Chine et aux Emirats Arabes Unis. Dans la foulée, Cheikhouna Mbacké est nommé Consul général de la République du Sénégal à Djeddah.



Le président de la République, au titre des mesures individuelles, en Conseil des ministres, mercredi, a pris les décisions suivantes :



Ibrahima Sory Sylla, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur de la République du Sénégal aux Emirats Arabes Unis, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, en remplacement de Mamadou Ndiaye.



Babacar Matar Ndiaye, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur de la République du Sénégal en République Fédérale du Nigéria, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis, en remplacement de Monsieur Ibrahima Sory Sylla.



Cheikhouna Mbacké, titulaire d’un diplôme approfondi en Finance Islamique, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), en remplacement de Aboubacar Sarr.

