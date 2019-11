CICAD: Ouverture ce lundi du 6e Forum sur la paix et la sécurité en Afrique

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

La sixième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi 18 novembre au Centre de Conférence Internationale Abdou Diouf de Diamniadio. La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Président de la République, Macky Sall. Une vingtaine de ministres africains de la Défense et des Affaires étrangères sont annoncés, mais aussi le Premier ministre français, Édouard Philippe et surtout le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, invité d’honneur de ce Forum.

La cérémonie d’ouverture sera suivie du panel de haut niveau des hautes personnalités.



