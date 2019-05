CICES perd son procès contre Crédit du Sénégal SA

Dans son délibéré hier 29 mai 2019, le juge Alioune Ndiaye a homologué tout d'abord le rapport d’expertise en date du 25 mars 2019. Ainsi, il a condamné CICES à payer au Crédit du Sénégal SA la somme de 20.376.735 FCFA au principal, outre celle de 2.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.



Toutefois, la société Crédit du Sénégal, assistée par Me Khaled Khouda a été déboutée du surplus de ses demandes.

Le CICES avait commis Me Marame Dia Sylla pour la défense de ses intérêts.