CLAP de la fin ! L’enfant de la Rue-Publique ramasse ses casseroles. (Par Massaër Gaye) Nous sommes dans une République et force restera à la loi. La République n’est pas seulement une forme de gouvernement mais elle constitue également un ensemble de valeurs et de principes légaux. Les leaders de l’opposition doivent savoir raison garder et revenir aux fondamentaux de cette belle nation, qui constituent le socle de la stabilité nationale.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 08:16

Comment peut-on prétendre changer les mentalités en promouvant l’arrogance, l’insolence et la violence, comme principales armes. Il faut avoir le sens de la responsabilité, en ayant un peu plus de retenue et éviter surtout la violence qu’elle soit physique ou verbale.



Après avoir commis leur grosse bourde au lieu d’en assumer les conséquences, les leaders de YEWI ont choisi la posture antirépublicaine pendant cette période préélectorale, à appeler la jeunesse à des manifestations publiques qui sont en violation flagrante du code électoral. Cette attitude irresponsable orchestrée par la bande d’un frustré sans raison, avec des idées caduques, est une atteinte grave à la souveraineté de nos instituions, après que le Conseil Constitutionnel a dit le droit concernant les recours qui lui ont été soumis par les différentes coalitions contestataires.



Qu’est-ce que cette opposition a proposé comme programme alternatif crédible, pour faire bouger les lignes ?



Pendant ce temps, le Président Macky Sall déroule avec un bilan pertinent, tant dans le domaine d’infrastructures importantes pour accompagner l’émergence de notre pays que dans sa politique d’inclusion sociale pour un développement endogène.



Notre Président a impulsé au Sénégal une dynamique de développement progressif, avec une bonne politique structurelle dans tous les segments de la vie sociale. Il a mis en place des politiques lui permettant d’opérer les changements structurels nécessaires de notre économie. Il a investi bien davantage dans sa jeunesse et dans l’infrastructure tant immatérielle que physique, nécessaire à la croissance de notre économie.



Ousmane Sonko et ses acolytes doivent accepter le jeu démocratique et se conformer aux lois et règlements en vigueur. Nous leur donnons rendez-vous au soir du 31 juillet, pour venir récupérer leurs casseroles.



Vive la République !

Vive le Sénégal !



Massaer Gaye, Responsable des Jeunes de Siggi Jotna, membre de la Jeunesse de Benno Bokk Yakaar à Thiès

