CLASSEMENT MILLIARDAIRES FORBES: Elon Musk ajoute dix milliards de dollars à sa fortune… et creuse l'écart avec Bernard Arnault (LVMH) Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 16:06 | | 0 commentaire(s)| Mercredi 4 octobre, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a augmenté sa fortune nette de 10,5 milliards de dollars, soit une hausse de 4,2 %, grâce à un bond d'environ 6 % de l'action Tesla, qui constitue la majeure partie de sa fortune. Désormais, le milliardaire est à la tête d'une fortune estimée à 260,4 milliards de dollars.





L’augmentation de 5,9 % de l’action Tesla a porté le prix de l’action à environ 261 dollars à la clôture des marchés mercredi après-midi. Cette hausse intervient en dépit d’un rapport publié lundi qui fait état d’une baisse de 7 % des livraisons de véhicules au cours du troisième trimestre, ce que l’entreprise a imputé à la fermeture temporaire d’usines pour des travaux de modernisation.



Néanmoins, les investisseurs parient sur un rebond au quatrième trimestre avec le lancement d’une voiture Model 3 révisée en Chine et le lancement attendu du Cybertruck, selon l’Investor’s Business Daily.



Elon Musk est arrivé en tête du classement Forbes des milliardaires en septembre 2021. « Je vais envoyer une statue géante du chiffre “2” à Jeffrey B., ainsi qu’une médaille d’argent », a-t-il déclaré à Forbes après avoir dépassé Jeff Bezos, qui, avec une fortune nette estimée à 149,8 milliards de dollars, est désormais en troisième position du classement. Récemment, le magnat français de la mode Bernard Arnault et Elon Musk ont fait des allers-retours entre la première et la deuxième place, bien que le PDG de Tesla ait conservé sa place de numéro un au cours des dernières semaines. Environ 170,6 milliards de dollars sur les 260,4 milliards de dollars de sa fortune nette sont détenus sous forme d’actions Tesla. Parmi les autres actifs importants, on peut citer sa participation de 42 % dans SpaceX, qui s’élève à 60,2 milliards de dollars, et son rachat de Twitter en octobre 2022, qui vaut aujourd’hui 8,9 milliards de dollars. Forbes estime également qu’il dispose de 5,2 milliards de dollars en avoirs et autres liquidités.



Selon Forbes, Elon Musk n’a donné qu’une maigre partie de sa fortune à des œuvres caritatives. Forbes estime que le milliardaire, qui a signé le Giving Pledge en 2012, a donné 281 millions de dollars au cours de sa vie à des causes caritatives, ce qui représente moins de 1 % de sa fortune nette en septembre 2023. Il n’est cependant pas le seul parmi les plus riches des États-Unis à manquer de philanthropie. Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, Jensen Huang, cofondateur de Nvidia, et 124 autres personnes figurant dans le classement Forbes 400 (les 400 personnalités les plus riches aux États-Unis) ont tous donné moins de 1 % de leur fortune. Parmi les 400 Américains les plus riches, seuls quelques-uns ont donné plus de 20 % de leur fortune : John Arnold, Edythe Broad, Warren Buffett, Bill Gates, Melinda French Gates, Amos Hostetter Jr, Pierre Omidyar, MacKenzie Scott, Lynn Schusterman, Jeff Skoll et George Soros.



