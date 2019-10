CNART ASSUARNANCES expulsée de ses locaux à Sacré Cœur 3

Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier et dernier ressort, hier mardi, le président Ibou Sarr a prononcé tout d'abord, la résiliation du bail liant les parties.



Ensuite, il a ordonné l’expulsion de la CNART ASSURANCES, du local sis à Sacré Cœur 3 à Dakar, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef.



Pis, la compagnie d'assurances est condamnée à payer à Monsieur M. José Ortega CABEZA la somme de 2.188.800 FCFA à titre de loyers impayés, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts .



Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 3906/2019, la partie civile avait commis Me Mamadou Ndior.