COJER de Djeddah Thiaroye en colère: «Notre mécontentement face au manque de considération du Président Macky Sall...» À quelques mois des élections locales de janvier 2022, la colère est à son comble au sein de la jeunesse républicaine. Les jeunes de la Cojer de Djeddah Thiaroye Kao, ont tenu à manifester leur mécontentement, leur indignation et leur désolation face au manque de considération dont ils sont victimes de la part de leur mentor, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont tenu un point de presse au terrain Cfa, à Djeddah Thiaroye Kao, là où ils avaient accueilli l'actuel président de la République, après de violents heurts face aux libéraux, pour crier leur amertume.



« La jeunesse de Djeddah Thiaroye vous a toujours été fidèle, en remportant toutes les élections sauf les Locales de 2014. Malgré les efforts inlassables fournis, la commune n'a jamais été récompensée. Comble de malheur, vous avez repris le seul poste de député que nous avions. Pourquoi vous nous snobez tant ? », se demande Mamadou Niane, le porte-parole de la Cojer. Selon ce dernier, cette situation est inadmissible et incompréhensible.



« Face à cette situation, la Cojer de Djeddah Thiaroye Kao a décidé de geler toutes ses activités politiques dans la commune et dans le département de Pikine. Il n'y aura pas aussi de réunions de Benno dans la commune. Si les choses ne changent pas en notre faveur, la coalition Benno ne présentera pas de candidat dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao », soutient M. Niane.



Coumba Diop, membre de la Cojer de Djeddah Thiaroye Kao, quant à elle, invite le Président Macky Sall de se ressaisir pendant qu'il est temps.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos