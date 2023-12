COM 2024 : Le Zimbabwe accueille la 56e session du 28 février au 5 mars

« Pour stimuler l'industrialisation durable et qui crée des emplois, éradique la pauvreté et contribue à une croissance économique soutenue, l'Afrique doit renforcer la résilience climatique, être en mesure d'accéder au financement pour son développement et tirer profit de ses ressources naturelles », a déclaré M. Gatete lors de la cérémonie de signature de l'accord.



Le thème de la Com 2024 est « Financer la transition vers des économies vertes inclusives en Afrique : impératifs, opportunités et options politiques », ce qui, selon M. Gatete, était très opportun alors que le continent est aux prises avec de multiples crises.

La Conférence réunit les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, les gouverneurs des banques centrales et des entités du système des Nations Unies.



En outre, il comprendra la participation d'institutions financières panafricaines, des représentants de la jeunesse, des institutions universitaires et de recherche africaines, des partenaires au développement, des organisations intergouvernementales et d'autres parties prenantes clés sur une base annuelle pour s'engager et échanger des points de vue sur l'état des développements économiques et sociaux en Afrique.



M. Gatete a déclaré que l'objectif était de terminer la conférence avec une orientation renforcée et un appel à l'action revigoré pour la mobilisation du financement du climat et du développement et la réforme de l'architecture financière mondiale. En outre, la conférence appellera à la mise en œuvre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et à l'exploitation des technologies pour le développement de l'Afrique.



Pour sa part, le ministre des finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube a noté l'état avancé de préparation de la conférence et a également souligné l'importance de l'événement pour le pays. « Cela représente une occasion d'améliorer l'image mondiale du pays alors que nous poursuivons nos engagements et notre réengagement avec la communauté internationale », a souligné le ministre.



