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COMMUNIQUE SEN’EAU (EAU DU SENEGAL)

SEN’EAU informe ses clients qu'en raison des travaux de réparation d'une fuite, les secteurs suivants seront affectés:


SEN’EAU (EAU DU SENEGAL) INFORME SES CLIENTS QU’EN RAISON DES TRAVAUX DE REPARATION D’UNE FUITE SUR UNE CONDUITE AU NIVEAU DE PETERSEN CE SAMEDI 02 MAI 2020, DES PERTURBATIONS ALLANT DE LA BAISSE DE PRESSION AU MANQUE D’EAU SONT NOTEES DANS LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE DANS LES ZONES SUIVANTES :


Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mai 2020 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

COMMUNIQUE SEN’EAU (EAU DU SENEGAL)
- PETERSEN ;
- MEDINA ;
- AVENUE FAIDHERBE ;
- AVENUE LAMINE GUEYE.

LA SITUATION REVIENDRA À LA NORMALE A LA FIN DES TRAVAUX PREVUS DANS LA SOIREE.

UN DISPOSITIF DE CAMIONS CITERNES EST MISE EN PLACE POUR SOULAGER LES POPULATIONS DES ZONES IMPACTEES.

SEN’EAU PRESENTE SES EXCUSES AUX POPULATIONS CONCERNEES POUR CES DESAGREMENTS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE.

POUR D’AUTRES INFORMATIONS, CONTACTER LE 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT)




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