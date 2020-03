CONSOMMER LOCAL, LUTTE CONTRE LE PALUDISME, CORONAVIRUS… Youssou Ndour a déjà beaucoup fait pour son pays

Aujourd’hui, alors que tout le Sénégal épiait une déclaration imminente du Président de la République Macky Sall, Youssou Ndour, escorté de ses proches collaborateurs a entrepris de lutter à sa manière contre le Coronavirus. Il pouvait se contenter de remettre du matériel et retournait tranquillement chez lui. Mais, Youssou Ndour en «enfant du peuple» sait marquer les événements, il sait faire corps avec son peuple pour enfiler sa tenue de combat en ce temps de guerre où toutes les énergies doivent converger vers un même objectif : l’Eradication du coronavirus. Youssou Ndour montre que le Sénégal n’a qu’un seul ennemi, qu’il nous faut taire nos petites querelles, les batailles crypto-personnelles et faire corps comme un seul homme pour vaincre cette pandémie.



Youssou Ndour qui a remis un important lot de matériels ; un camion de kits sanitaires au ministère de la Santé estime que la lutte contre le Coronavirus n’est pas seulement le combat des seules autorités étatiques, mais de tous les Sénégalais. Au regard de la situation qui est plus que préoccupante, la Méga-star estime qu’il est impératif d’unir nos forces pour vaincre cette maladie qui gagne du terrain d’une manière inquiétante. A partir de ce moment, on a l’obligation de soutenir l’action des autorités pour vaincre la maladie. «C’est le seul combat qui vaille pour l’heure», déclare le PCA du Groupe Futurs Médias. Par ce simple geste You a fracassé une multitude de crânes bourrés de haine et de conjectures sur son compte.



Youssou Ndour, seule star planétaire de la musique sénégalaise, portée par sa voix polychrome, a longtemps tissé sa toile majuscule d’une carrière à la musique époustouflante. Malgré les tubes planétaires empilés à la vitesse d’une musicalité millimétrée, les prix à la pelle, les rencontres gratinées avec les grands de ce monde, son emploi du temps démentiel d’empereur du Mbalax , Youssou Ndour n’a jamais semblé être traversé par le souci de s’occuper que de sa propre personne, de ses propres intérêts. Les causes nationales sont dans son ADN. Il est aujourd’hui un ambassadeur de bonne volonté du continent noir, un défenseur dévoué d’un certain afro-optimisme qui revendique sa place au concert des nations.



L’on oublie souvent à tort ou à raison que Youssou Ndour a déjà beaucoup fait pour son pays : Une tournée pour l’éducation nationale et une campagne pour le consommer local, dans les années 90, une campagne contre le paludisme (Roll Back Malaria), lui le Président du comité de soutien du centre Cuemo, chargé de récolter des fonds pour appuyer et accompagner les familles démunies dont les enfants sont atteints de cardiopathie, lutte contre les violences faites aux femmes et encore et encore. «Youssou Ndour est un homme de son temps qui sait marquer les grands événements », témoigne Maodo Malick Mbaye son ancien conseiller en Com. En Echo, un de ses proches confirme : «You est prêt à tout pour aider son peuple. Il parle très souvent du Sénégal à l’étranger. C’est quelqu’un qui aime foncièrement son pays.»



You enfant de la Médina, quartier populeux dakarois n’a jamais oublié d’où il vient. Il a grandi entouré de ses huit frères et sœurs, de ses parents, de ses voisins. La Médina, c’est plus qu’un quartier, c’est une ville dans la ville. La musique, la peinture, la danse ; tous ses arts sont nés là-bas. L’étoile de You est devenu un label. Pourtant depuis l’âge de 13 ans, le gamin de la Medina devenu milliardaire, faiseur de hits, dirige aujourd’hui un empire médiatique qui vampirise les premières places du paysage audiovisuel sénégalais. Aujourd’hui en donnant un camion bourré de kits sanitaires au ministère de la santé, Youssou Ndour montre que le Sénégal est au cœur…de ses actions. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr ne s’est pas trompé : « Ce n’est pas une surprise pour nous. Connaissant l’homme (Youssou Ndour : Ndlr) et son engagement auprès des populations. Il est toujours debout quand le pays a besoin de lui et en toute circonstance». Tout est dit.



MOR TALLA GAYE