COP 25 à Madrid : Le stand du Sénégal ne désemplit pas Le Sénégal est en train de marquer sa présence à la 25e conférence climat de l'ONU, la COP 25 qui s’est ouvert le lundi 2 décembre en 2019 à Madrid (Espagne). Avec une forte délégation conduite par l'ambassadeur Mariama Sy, le pays de la Téranga a exposé divers produits pour vendre sa destination.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019

Le Sénégal est bel et bien représenté à la Cop 25 avec un stand de 48 m2 où se déroulent les différentes animations scientifiques. Les murs tapissés des réalisations en cours dans notre pays et qui amélioreront considérablement le cadre de vie force l’admiration. Alors que le sommet se tient sur une période de deux semaines, le Stand ne désemplit pas. Les délégations des autres pays, éprises de la culture sénégalaise, affluent pour découvrir le savoir-faire du pays de la Téranga. Avec le soutien de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion Touristique (ASPT), les insignes du Sénégal (baobab, monuments) mais aussi les curiosités culinaires sont exposées et attirent grand monde. La presse internationale en a fait aussi ses choux gras et les demandes d’interviews affluent après les belles présentations faites par les responsables du stand sur les efforts faits par le Sénégal en matière d’adaptation au changement climatique. C’est dire aussi que des évènements comme la COP, sont des formidables moyens de vendre la destination Sénégal.



A signaler que la cérémonie d’ouverture de la Cop 21 a été prononcée par le Président du Gouvernement Espagnol. Le pays hôte a par la suite présidé les tables rondes auxquels ont pris d’autre Chefs d'Etat et chefs de gouvernements.



