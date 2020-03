CORONAVIRUS : Plus de 130 touristes sous contrôle sanitaire à l’aéroport de Cap Skirring

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mars 2020 à 14:47

Peu après leur atterrissage, plus de 130 touristes sont placés sous contrôle sanitaire à l’aéroport international de Cap Skirring (région de Ziguinchor), apprend-on. Ce, pour dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus avec les deux cas confirmés, lundi et mardi, à Dakar, par les autorités sanitaires du pays.



Ces touristes Français et Belges ont débarqué, en provenance de l’Europe.



Hormis ce contrôle sanitaire, un important dispositif en ressources humaines a été mis en place par la direction de l’aéroport situé dans le sud du pays.



En effet, un ThermoFlash, une caméra thermique et des isoloirs qui permettent de consulter des patients contaminés par le virus, ont été installés sur les lieux.



A noter qu’à l’heure actuelle, aucun cas n’a été détecté dans cette partie du Sénégal.

