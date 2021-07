COUS: Dr Bousso remplacé par Dr Alioune B. Ly Docteur Abdoulaye Bousso n’est plus le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous). C’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui l’a informé via un arrêté daté du 13 juillet 2021. Lequel arrêté donne le nom de son remplaçant qui, d’ailleurs, a pris fonction depuis quelque temps.

« Docteur Alioune Badara Ly, médecin épidémiologiste, matricule de solde 614.705 / C, précédemment Directeur adjoint du Centre des Opérations d’urgence sanitaire, est nommé Directeur Centre des Opérations d’urgence sanitaire, en remplacement de Docteur Abdoulaye Bousso », lit-on sur la note du ministre.



Dr Bousso faisait partie des spécialités de la santé les en vue dans la stratégie de riposte contre le Covid-19 que le Gouvernement du Sénégal avait mis en place.



Membre du comité de gestion des épidémies, Dr Bousso était souvent monté au créneau pour défendre les décisions prises par l’Etat dans le cadre de la riposte.

