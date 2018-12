CR7 met en vente son manoir de Manchester pour 3,6 millions d’euros Cristiano Ronaldo a décidé de mettre en vente sa maison du Cheshire, près de Manchester, achetée en 2006. Piscine intérieure, hammam, cinéma, salle de sport… Les acheteurs devront débourser 3,6 millions d’euros pour l’acquérir.

Cinq chambres, une piscine intérieure, un hammam, un jacuzzi, une salle de sport, une salle de jeux, un cinéma personnel… Ça vous tente? Saisissez votre chance puisque Cristiano Ronaldo met en vente sa maison du Cheshire, dans la banlieue de Manchester.



La maison se situe à Alderley Edge, dans le comté du Cheshire. Habitée par un peu plus de 4000 résidents, la ville fait partie du “Triangle d’Or” de la banlieue mancunienne. Nombreux sont les footballeurs et autres célébrités à y avoir élu domicile.



Ronaldo devrait perdre de l’argent

La luxueuse maison a été achetée en 2006 - l’attaquant, alors âgé de 21 ans, jouait chez les Red Devils depuis 2003 - pour 3,85 millions de livres (soit plus de 4,2 millions d’euros). Aujourd'hui, la star portugaise de 33 ans a fixé le prix de sa demeure à 3,25 millions de livres, soit plus de 3,6 millions d’euros. S’il trouve des acheteurs, Ronaldo pourrait donc perdre quelques centaines de milliers d’euros sur le bien, acheté il y a plus d’une décennie.



Louée par Luke Shaw depuis 2014

Ce n’est pas la première fois que Ronaldo tente de vendre cette maison: il avait déjà fait une tentative en 2009, alors qu’il quittait Man U pour rejoindre le Real Madrid. Mais vivant désormais en Italie depuis cet été et son transfert à la Juventus pour 100 millions d’euros, le champion d’Europe portugais a décidé de sauter à nouveau le pas en se séparant du bien.



La maison n’est pas restée inhabitée durant toutes ces années. En 2014, alors qu’il vient d’être transféré de Southampton à Manchester United, Luke Shaw commence à louer la maison de CR7, pour un loyer de 7000 livres par mois, selon le Sun.



Un déménagement à Turin prévu de longue date

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes a révélé que le déménagement de l’été dernier de Madrid à Turin, avait été organisé dès janvier par la star. Dans une interview pour Tuttosport, Mendes explique que “Cristiano a dit en janvier qu'il voulait rejoindre les Bianconeri. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'un accord serait possible”.



Avec la vente de la propriété mancunienne, les fans des Red Devils voient sans doute leur rêve de voir revenir leur star à Old Trafford s’éloigner.













