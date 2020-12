Ça grogne au Palais : des conseillers du président auraient menacé de démissionner… Une grande frustration des conseillers du Président Macky Sall serait en train de secouer le Palais de la République. Selon metriodakar.net, ils sont 53 conseillers à menacer de démissionner de leur fonctions et d’organiser une conférence de presse pour dénoncer le manque de considération à leur égard.

Selon nos confrères, des conditions de vie précaires seraient la cause de leur mécontentement envers le Président Macky Sall et ces cinquante-trois conseillers à la Présidence de la République ont même menacé de démissionner de leurs fonctions.



Frustrés contre Macky Sall, ils ont livré leur amertume expliquant que des salaires misérables et le manque de considération à leur égard, seraient les racines de leur mal.



En effet, ils ne disposent pas de voiture de fonction, n’ont pas de crédit téléphonique mensuel, ni de bureaux.



Et même une conférence de presse sera organisée pour dénoncer le manque de considération du Chef de l’Etat à leur égard, car certains d’entre eux ont même quitté le pays pour trouver d’autres opportunités ailleurs.



