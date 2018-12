Cadavre de Luynes : La victime est d'origine sénégalaise.

Les investigations menées par la police judiciaire après la découverte d'un cadavre ce samedi à Luynes, s'orientent résolument vers les quartiers de Marseille.



Après plusieurs jours d'incertitude, la victime a été identifiée comme étant un jeune homme ayant des attaches dans la cité phocéenne. Il serait âgé d'une vingtaine d'années environ et avait des origines africaines. Son identification a permis de consolider l'hypothèse d'un règlement de comptes.



Les conditions effroyables dans lesquelles il a été exécuté, portent en tout cas la signature du narcotrafic. L'autopsie pratiquée lundi matin, aurait révélé plusieurs blessures par balle. La victime était bâillonnée, elle avait les yeux bandés, les mains attachées et sa tête était défoncée par les coups. Après le décès, cette dépouille martyrisée et ensanglantée avait été incendiée puis déposée dans un petit chemin de terre le long de la route de Gardanne, à la sortie de Luynes. C'est là que le facteur du quartier l'a découvert samedi matin.



Vu les orientations prises par l'enquête, le parquet d'Aix pourrait se dessaisir du dossier pour le transmettre au parquet de Marseille.





La Province

