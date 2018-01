Caisse d’avance Mairie de Dakar : Voici quelques documents d'archives à valeur documentaire signés par l'ancien édile, Mamadou Diop

A l’issue d’une mission de vérification administrative et financière à la Ville de Dakar, l’Inspection générale d’Etat, un organe de contrôle de l’Etat placé sous l’autorité directe du Président de la République, a proposé dans son Rapport définitif, l’ouverture d’une information judiciaire sur : les conditions de création et de fonctionnement de la caisse d’avance et l’utilisation faite des crédits exécutés à travers cette caisse. Voici quelques documents d'archives à valeur documentaire.