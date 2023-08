Caisse de Sécurité Sociale: Des travailleurs arrêtés sans motif palpable, réclament leur droit

Des salariés de la Caisse de Sécurité Sociale au nombre de sept (7) ont été arrêtés sans motif palpable. Après plusieurs années à la Caisse de Sécurité Sociale avec des Contrats à Durée Déterminées (C.D.D) et stages tous confondus, des Contrats à Durée Indéterminés (C.D.I) ont été confirmés en janvier 2023. Mais, ces agents n'ayant pas perçu leurs salaires depuis lors, disent qu’aucun document n’a été délivré pour la suspension des C.D.I.



Ainsi, ils précisent avoir eu à écrire vainement, au Directeur Général, au Directeur des Ressources Humaine, au Président et au vice-Président du Conseil d’administration de la Caisse de Sécurité Sociale.



Sous ce registre, ils demandent une reprise de leurs postes de travail, le paiement de leurs salaires depuis février 2023, la délivrance de leurs bulletins de salaire et du certificat de travail, ainsi que le paiement de leurs restaurations depuis janvier. Ils attendent une résolution rapide de cette réclamation.