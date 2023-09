Caisse des dépôts et consignations : El Hadji Mamadou Diao démis de ses fonctions de directeur général

«Par décret numéro 2023-1916 du 12 septembre 2023, le président de la République a mis fin aux fonctions de monsieur El Hadji Mamadou Diao, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations », lit-on dans le document. Inspecteur principal des impôts et domaines, M. Diao occupe le poste de directeur général de la Cdc depuis février 2023.



Créée en janvier 2006, la Cdc est un établissement public à statut spécial, qui exerce des missions d’intérêt général et contribue au développement économique et social.

Source : https://www.lejecos.com/Caisse-des-depots-et-consi...

