Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa : L’institution affiche un résultat net en hausse de 180% au 31 décembre 2023

«Catalyseur du développement de l’habitat à travers des solutions innovantes, diversifiées et à l’échelle qui facilitent le financement de l’ensemble de l’écosystème immobilier, sa mission est de promouvoir l’accès au logement dans les pays de l’Uemoa. La Crrh-Uemoa travaille en étroite collaboration avec les banques, les institutions de microfinance et d'autres parties prenantes pour élargir l'accès au financement du logement et améliorer les conditions de vie des ménages à travers les pays de l’Uemoa », lit-on dans un communiqué de presse.



Au terme de la première année de mise en œuvre de son nouveau plan stratégique 2023-2027, révèle la même source, la Crrh de l’Uemoa enregistre une croissance significative de son résultat net à 1,3 milliards de FCFA au 31 décembre 2023, affichant une augmentation remarquable de 180% par rapport à l'année précédente. Cette performance exceptionnelle, explique-t-on, découle principalement d'une croissance significative du Produit net bancaire (Pnb) de 21% et d'une gestion rigoureuse des charges. Cette dynamique positive est confirmée avec une augmentation de 50% du total bilan qui atteint 300 milliards de FCfa à la fin de l'année 2023.



«Le démarrage réussi du plan stratégique 2023-2027, est un jalon majeur pour la Crrh-Uemoa. Le niveau record de financements (41 milliards de FCFA) accordés aux banques et aux Systèmes financiers décentralisés (Sfd) des pays de l’Union réalisé sur le seul exercice 2023, porte le total des refinancements de la Crrh-Uemoa depuis sa création, à plus de 320 milliards de FCFA, soit l'équivalent de plus de 15 000 unités de logements. S’inscrivant dans sa nouvelle dynamique d’être un partenaire majeur du financement du logement abordable dans l’Union, la Crrh-Uemoa a signé avec la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs), un accord inédit sur le marché qui a pour objectif, de mettre en place la première opération de titrisation de prêts hypothécaires dans l'Uemoa, en partenariat avec l'arrangeur Boad Titrisation », renseigne le communiqué. Un protocole d'accord stratégique a également été conclu avec le Fonds de solidarité africain (Fsa) pour le lancement d'une solution innovante de garantie de prêt au logement (Gpl) d'une valeur totale de 125 milliards de FCFA, destinée à soutenir les banques et les Sfd de l’Uemoa.



Augmentation de Capital pour accompagner son ambitieux plan stratégique qui vise à tripler l'impact de ses financements sur la période du prochain quinquennat, la Crrh-Uemoa a procédé à une augmentation de capital de 1 925 millions FCFA à laquelle a entièrement souscrit son actionnaire principal, la Boad. A la suite de cette opération, la Crrh-Uemoa ouvre la seconde phase de son programme d'augmentation de capital qui s’adresse principalement aux autres investisseurs institutionnels déjà présents dans son actionnariat, ainsi qu’aux banques de l’Union.



«Notre nouveau plan stratégique, les axes qu’il porte et nos solutions novatrices en matière de financement immobilier interviennent à un moment crucial pour répondre aux besoins pressants de notre région en matière de logement. En tant que Président du Conseil d'administration de la Crrh-Uemoa, je me félicite de la bonne exécution du programme des activités de notre institution en 2023 », a déclaré Thierry Tanoh, président du Conseil d’administration de la Crrh-Uemoa.

Fruit de la coopération engagée en 2005 par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), la Banque ouest africaine de développement (Boad) et l'autorité des marchés financiers de l'Umoa (Amf-Umoa), pour la mise en place d'un marché hypothécaire dans les pays de l'Uemoa, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa (Crrh-Uemoa) est une institution financière régionale de premier plan dans le domaine du financement du logement.

