Calcul ovulation: Comment calculer votre période d'ovulation pour tomber enceinte ? Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)| Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour tomber enceinte et pour cela, vous aimeriez connaître votre date d'ovulation. Avant toute chose, vous devez comprendre comment fonctionne votre cycle menstruel afin d'identifier toutes ses phases et repérer quand tombe votre ovulation. Courbe de température, consistance de la glaire cervicale, nombre de jours après votre 1er jour de règles… On vous explique toutes les méthodes pour calculer votre date d'ovulation et augmenter vos chances de conception.

Découvrez également notre outil pour calculer le jour exact de votre ovulation.

Le cycle menstruel

Le cycle menstruel dure 28 jours en moyenne et se compose de 2 phases : la phase folliculaire (14 jours) et la phase lutéale (14 jours). A cheval entre ces deux phases se trouve l’ovulation.

Pas de panique si vous avez un cycle plus long ou plus court que la moyenne, le cycle menstruel varie d’une femme a l’autre et n’a aucun impact sur les chances de conception.



Phase folliculaire :

La phase folliculaire dure entre 10 et 18 jours à partir du 1er jour des règles.

Pendant cette phase, l’ovaire produit des œstrogènes (hormones sexuelles femelles) qui épaississent la paroi interne de l’utérus (l’endomètre) afin d’accueillir le futur embryon s’il y a fécondation.

En parallèle, un ovocyte (cellule reproductrice femelle, équivalent du spermatozoïde chez l’homme) est fabriqué par l’ovaire pour enfin devenir un ovule fécondable par un spermatozoïde.

Lorsque le développement de l’ovocyte est terminé, il est libéré dans la trompe de Fallope au moment de l’ovulation pour permettre la rencontre avec un éventuel spermatozoïde. Cette étape marque la fin de la phase folliculaire et le début de l’ovulation.



L’ovulation :

Juste avant la libération de l’ovocyte, la glaire cervicale (sécrétion du col de l’utérus) s’amincit pour permettre aux spermatozoïdes de la traverser et de féconder l’ovocyte. C’est durant cette période de 24 h (durée de vie d’un ovocyte) qu’un ovocyte peut être fécondé par un spermatozoïde.

Phase lutéale :

La phase lutéale est la phase qui suit l’ovulation et se poursuit jusqu’à la fin du cycle. Elle dure 14 jours en moyenne. Elle se termine au début des nouvelles règles s’il n’y a pas eu fécondation. Le follicule qui a généré l’ovocyte se transforme en « corps jaune » pour préparer la muqueuse utérine en cas de grossesse. S’il n’y a pas eu fécondation, le corps jaune est désagrégé impliquant le retour des règles.



La période de fertilité

La période de fertilité est la période pendant laquelle une femme est la plus fertile au cours de son cycle menstruel. Cette période de fertilité est de 4 à 5 jours par mois. Pour la connaître, il faut d’abord identifier la longueur de votre cycle (nombre de jours entre le 1er jour des règles et le 1er jour des règles suivantes).

La fertilité commence environ 72 heures avant l’ovulation (c’est-à-dire pendant la phase folliculaire) et augmente jusqu’au jour de l’ovulation pour s’arrêter le lendemain.

Afin d’augmenter les chances de tomber enceinte, les rapports sexuels doivent avoir lieu à la fin de la phase folliculaire, juste avant l’ovulation, afin qu’un spermatozoïde (qui a une durée de vie de plusieurs jours) soit déjà présent dans la trompe de Fallope pour être prêt à féconder l’ovocyte lorsqu’il sera libéré pendant l’ovulation.



Comment calculer sa date d’ovulation

Pour calculer sa date d’ovulation, il existe différentes méthodes :



Réaliser une courbe de température

La courbe de température permet de prévoir votre date d’ovulation en identifiant les changements de températures au cours d’un cycle.



Dès le premier jour de vos règles, indiquez votre température sur une feuille graduée en faisant une croix. Au fil des jours vous verrez une courbe se dessiner.

Pendant la phase folliculaire, la température baisse puis augmente légèrement de 0,2°C à 0,5°C pendant la phase lutéale pour se stabiliser jusqu’à la fin du cycle.

Pour savoir quand a lieu votre ovulation, repérez le jour où s’effectue le changement de température. S’il a lieu au même moment à chaque cycle, vous avez votre date d’ovulation (juste avant le changement de température).



Conseil :

Utilisez toujours le même thermomètre et réalisez la prise de température avant de vous lever.



Compter les jours de votre cycle

Pour connaître votre date d’ovulation, comptez 14 jours dès le 1er jour de votre cycle.



Prêter attention à certains symptômes

Pendant l’ovulation, la glaire cervicale est plus abondante et a la texture du blanc d’œuf cru. Avant l’ovulation, le pH du vagin est plus acide (environ 4,5) tandis qu’il est plutôt neutre pendant la phase lutéale . Des tests pour mesurer le pH du vagin sont disponibles en pharmacie.







