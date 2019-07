Caled Cable Africa SA fait condamner la société Cosen Sarl, à lui payer 34 millions FCFA

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort en la forme et vu l’ordonnance de clôture n° 355/2019 en date du 26 juin 2019, la chambre a rejeté l’exception d’irrecevabilité.



Ainsi, elle a condamné la Compagnie Sénégalaise d’Energie dite « COSEN » à rembourser à la Société Caleb Cable Africa SA, la somme de 29.757.306 FCFA en principal, outre la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation de câble électriques équipés, Caleb Cable Africa avait commis le cabinet de Me Christian E. Faye et Associés pour la défense de ses intérêts. Quant à la société Cosen Sarl, elle a été assistée par Me Baba Diop.