Cambriolage Attijari Wafa Cash à Nord-Foire: Le militaire A. Dia et son acolyte risquent 15 ans de réclusion criminelle

Déjà condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme par le tribunal militaire pour vol d’arme, le commando de l’armée de l’air et membre des forces spéciales Abdoulaye Dia, risque une autre peine de 15 ans de réclusion criminelle. Marié et père de famille, il a comparu hier à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar.



A ses côtés, il y avait aussi son frère d’armes, Lamine Sagna, qui encourt la même peine que lui. Ils sont accusés d’avoir cambriolé une agence Attijari Wafa Cash, à Nord-Foire. Les faits qui leur sont reprochés remontent au 27 mars 2019. Ce jour-là, le militaire s’était rendu dans un point Attijari Wafa Cash, à NordFoire, pour demander à la dame qui s'y trouvait s'il faisait du change. Alors que celle-ci était loin de se douter de ce qui se tramait dans sa tête, Abdoulaye inspectait les lieux. Malgré la réponse négative de la caissière, il est revenu, dans l’après-midi, en compagnie de Lamine Sagna. Selon l’économie des faits, ce dernier est entré en premier, pour effectuer un transfert Orange Money. Abdoulaye Dia, qui était en tenue militaire et qui rôdait devant la porte, a profité que le local soit vidé de ses clients pour faire irruption. Devant leur attitude suspecte, la caissière a voulu fermer à clé la porte du box. Malheureusement, ses assaillants se sont rués sur elle et Abdoulaye Dia a braqué son arme sur elle. Prise de panique, elle s’est mise à crier de toutes ses forces. A l’en croire, Lamine Sagna a essayé de la bâillonner avec un ruban rouge. Pour la faire taire, l’homme qui n’y arrivait pas avec le ruban a saisi le foulard de la dame qu’il a enfoncé dans sa bouche. Pendant ce temps, Abdoulaye Dia vidait les caisses. Malgré l’intervention d’un vigile qui se trouvait à côté, les braqueurs parvinrent à prendre la fuite. Mais ils ont été rattrapés par des passants partis à leurs trousses. Selon la victime, ils avaient emporté la somme de 966 mille francs CFA.



Ayant reconnu le cambriolage depuis l’enquête préliminaire, Abdoulaye Dia, qui est accusé des chefs d’association de malfaiteurs, de vol en réunion avec violence et usage d’arme, a évoqué les tracas de la vie pour justifier son acte. A l’en croire, sa femme venait fraîchement d’accoucher et sa mère était sous le poids d’une plainte, à cause de dettes qu’elle avait contractées. Après avoir disculpé son frère d’armes Lamine Sagna qui ignorait son plan, il a soutenu que l’arme volée qui lui a valu sa radiation de l’armée, après 10 ans de loyaux services, était une arme factice.



Entendu, Lamine Sagna, qui répond des mêmes chefs que son supérieur hiérarchique, a renseigné que celui-ci lui a demandé de l’accompagner chez une de ses tantes. D’après lui, il accompagnait juste son ami et qu'au moment des faits, il avait les yeux rivés sur son téléphone. Ce qui a fait dire à son avocat, qui a demandé son acquittement, qu'il n'était qu’un simple spectateur, au moment des faits. Mais leurs allégations n’ont pas empêché au substitut du procureur de la République de requérir 15 ans de réclusion criminelle contre tous les deux. A la suite des avocats d’Abdoulaye Dia, qui ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leur client, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 20 avril prochain