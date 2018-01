Cambriolage à Vélingara: Un gang de mineurs âgés entre 15 et 16 ans dont un élève, arrêté

Les hommes du Commandant Mamadou Diagne aux trousses des éléments du gang, vont éprouver d’énormes difficultés pour mettre le grappin sur ces malfrats futés et très mobiles. Les investissements poussés ont cependant permis de savoir qu’ne réalité, le gang est seulement composé de trois malfrats mineurs, qui seront formellement identifiés selon L’Observateur.



Il s’agit de L. S. dit Papa (16 ans), vulcanisateur O. S. (16 ans) élevé en classe de 4e et O. B. (15 ans). Une planque localisée par les pandores qui, le lendemain, 10 janvier, les ont cueillis et placés en garde-à-vue. A l’ébruitement de leur arrestation, la brigade de gendarmerie a refusé du monde.

