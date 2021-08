Cambriolage à l’usine Lana de Thiès: Comme dans un film de gangsters Une scène digne d’un film de Hollywood s’est déroulée dans la nuit du dimanche au lundi à Keur Mor Ndiaye, dans la commune de Fandène. Selon des informations de Seneweb, l’usine Lana installée dans cette localité a été visitée par une bande d’une quinzaine de bandits lourdement armés.

En effet, les assaillants ont débarqué sur les lieux à bord de motos avant de tenir en respect les deux vigiles non armés, pour commettre leur forfait, nous rapporte « L’As ». Les malfrats ont fouillé les chambres des Chinois et emporté un butin estimé à 20 millions FCfa, d’après les exploitants de l’usine.



La bande a été surprise sur les lieux par les gendarmes. Il y a eu un échange nourri de coups de feu entre les gendarmes et les assaillants qui ont réussi à disparaître dans la nature.



La compagnie de gendarmerie de Thiès a mobilisé ses troupes pour traquer les malfrats. Les pandores de Notto-Diobass ont ouvert une enquête.



