Cambriolage à la direction du Trésor : un suspect arrêté

Un pas décisif vient d'être franchi dans l’enquête sur le cambriolage du service informatique de la direction du Trésor. La Sûreté urbaine (SU), en charge du dossier, a en effet arrêté un suspect du nom de M. Sall. Ce jeune homme de 26 ans est domicilié à Rebeuss.



Enquête, repris par Seneweb, rapporte que le mis en cause a reconnu les faits. Mieux, poursuit le journal, il a balancé le nom du receleur des ordinateurs qui ont été volés. Il s’agit d’un certain Malaw. Localisé par les enquêteurs, son arrestation serait imminente, avance la même source.



Le cambriolage du service informatique de la direction du Trésor a eu lieu le 2 mars dernier. Trois bureaux ont été visités et des ordinateurs emportés.