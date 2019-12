Cameroun: Samuel Eto’o se lance dans la musique et va donner son premier concert

L’attaquant camerounais donnera un concert, baptisé « Eto’o & Friends », le 20 décembre au Parc des Princes à Douala.



Il a d’ailleurs partagé sur son compte Twitter une courte vidéo de lui en train de chanter avec en légende : «Certains auraient dit qu’Eto’o ne peut pas ? Les absents auront tort… On va voir !!! Adrénaline», a-t-il posté, accompagné d’une vidéo dans laquelle on l’aperçoit chanter.



Ce 20 décembre, les fans de Samuel Eto’o verront qu’il n’était pas seulement doué dans le football.



Âgé de 38 ans, le Camerounais a notamment inscrit 139 buts avec le Barça entre 2004 et 2009.