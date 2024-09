Camp citoyen Zone militaire n°5 : Ziguinchor prépare activement la 2e édition

La zone militaire n°5 de Ziguinchor prépare activement la 2e édition des Camps citoyens destinés aux jeunes filles et garçons sénégalais, âgés de 15 à 20 ans. Dans un communiqué, le colonel Yayakh Diop, commandant de la zone militaire n°5, informe de l’ouverture des inscriptions. Les intéressés peuvent s’inscrire d’ici le 13 septembre 2024, date de rigueur, au niveau de la garnison militaire de la zone militaire n°5, au camp militaire de Bignona et au poste de commandement d’Oussouye.



Les jeunes ayant moins de 18 ans, devront se présenter avec une autorisation parentale, en plus de se munir de leur carte nationale d’identité ou d’un extrait de naissance. Ces camps citoyens sont pour renforcer l’esprit civique et le sentiment patriotique chez ces jeunes. Ils visent aussi une meilleure connaissance des institutions et symboles de la République et des défis sécuritaires nationaux, a rappelé le Com'Zone Diop. Une occasion pour les jeunes de découvrir, en outre, des opportunités d’emploi dans les armées, souligne le communiqué.











Le Témoin