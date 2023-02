Camp de garde de Diourbel : la cession des maisons au cœur des préoccupations sudquotidien.sn-Le mouvement dénommé Diourbel Debout pour l’unité républicaine a été porté sur les fonts baptismaux. Lors d’un meeting de mobilisation pour la réélection du Président Macky Sall en 2024, organisé au camp de garde, les populations ont demandent au chef de l’Etat d’accélérer le processus de cession des maisons occupées par les policiers et gardes pénitentiaires à la retraite.

La cession des maisons du camp de garde aux policiers et gardes pénitentiaires à la retraite a été la principale doléance posée par les populations de cette partie de la ville de Diourbel. Le meeting du mouvement Diourbel Debout pour l’unité républicaine a ainsi été une occasion pour les organisateurs de poser la question de la cession des maisons du camp de garde à ses occupants.



Aboubackry Sidibé, le président du mouvement explique : « nous avons créé ce mouvement pour porter les préoccupations des populations, de nos concitoyens, de nos compatriotes .C’est dans l’unité et le travail sur le terrain que nous allons mener le Sénégal ers l’émergence. Le Président Macky Sall a beaucoup fait au plan économique et social. En ma qualité d’enseignant, je peux dire que je suis satisfait de mon traitement salarial au même titre que les fonctionnaires et les couches vulnérables. C’est quelqu’un qui porte le Sénégal dans son cœur ».



Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Diourbel Dame Diop, parrain du meeting a rassuré les populations du Camp de garde de Diourbel :



« je voudrais remercier toutes les populations de Diourbel particulièrement les populations du camp de garde suite à la promesse que le Président de la République Macky Sall avait faite à l’époque de diligenter les parcelles et les maisons. Je me ferai le porte-voix des populations du camp de garde auprès du Président comme il l’a fait pour d’autres populations de le faire pour celles du camp de garde pour permettre à ceux qui restent aujourd’hui de pouvoir profiter de ces maisons ».

