Camp pénal: Guy Marius Sagna entame son 7e jour de grève de la faim Guy Marius Sagna a entamé son 7e jour de grève de la faim, ce lundi au Camp pénal. L’activiste qui n’a pas bénéficié de liberté provisoire, réclame toujours la baisse du prix de l’électricité, mais également la libération de ses camarades Fallou Galass et Ousmane Sarr, entre autres.

Des 8 personnes arrêtées après une manifestation non autorisé contre la hausse du prix de l’électricité le 29 novembre dernier, 5, dont le professeur Babacar Diop ont bénéficié de liberté provisoire et 3 autres, dont Guy Marius Sagna, toujours retenus en prison.



Son avocat Me Moussa Sarr qui a annoncé qu’une nouvelle demande, a été déposée auprès de la chambre d’appel de Dakar, a souligné dernièrement, que son client présente déjà des signes de fébrilité.



