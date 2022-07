Campagne Législatives 2022 : Barthélémy drague les pêcheurs de Ngor et de Ouakam Toujours dans la logique des caravanes, la tête de liste départementale deDakar, en compagnie des potentiels députés de la capitale, ont sillonné les communes de Ouakam et Ngor.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

En évoquant largement des questions relatives à la pêche à Ouakam et à Ngor, Barthélémy Toye Diaz, semble bien assimiler ses cours de séduction. Car, dans ces localités, cette activité occupe une place primordiale.



Le maire de Dakar n'y pas allé par quatre chemins, il s'est directement attaqué aux licences de pêche. “Ces accords sont un vrai crime contre le pêcheur sénégalais dont la petite pirogue ne peut en aucun cas rivaliser avec l'armada européenne ou chinoise. Avec cette injustice, des fléaux comme l'immigration clandestine ne prendront pas fin de sitôt sous nos cieux”, dénonce M. Diaz, en bon avocat des pêcheurs de la zone.



Ainsi, le maire de Dakar n'exclut pas d'internationaliser le combat, si jamais leur bannière n'obtenait pas une majorité, condition sine qua none à toute action de “destruction”. “S'il se trouve au soir du 31 décembre, nous n'avons pas pu être majoritaires à l'Assemblée, là, nous mènerons ce combat des licences de pêche au niveau international, au parlement européen notamment. Nous allons même interpeller d'autres députés de la trempe de Jean Luc Mélenchon, pour avoir gain de cause. Il faut à tout prix rendre la mer aux Sénégalais”.



Après cette rubrique dédiée à la pêche, le maire de Dakar a abordé l’argument massue de l'opposition : la troisième candidature du président Macky Sall. Mais, cette fois, il a changé d'angle d'attaque.



“Ce troisième mandat, l'un des rêves les plus chers au président Macky Sall, c'est juste pour avoir un certain contrôle, une certaine mainmise sur le pétrole et le gaz. Que son excellence sache que l'État, c'est une continuité, un autre saura gérer à sa place. Et plus important encore, ces ressources sont la propriété de la nation sénégalaise, pas la sienne”, a-t-il martelé.



L'affaire François Mancabou évoquée



Il a été aussi question d'actualité, lors de cette tournée en terre léboue. En effet, M. Diaz a évoqué la disparition de François Mancabou, supposé membre des “forces spéciales”. Selon le maire de Dakar, tous ceux qui sont mêlés de “près ou de loin” à sa mort rendront des comptes.



“Justice sera rendu pour F. Mancabou, ainsi que pour quatorze décès survenus lors des évènements de mars 2021”, promet-il. Le socialiste souhaite ainsi donner un exemple fort susceptible d'endiguer “l'impunité dans ce pays”. Il a aussi laissé entendre que cette affaire de “forces spéciales” n'est qu'une “machination du pouvoir”, pour essayer de “décrédibiliser l'opposition”.



Ensuite, le candidat a embrayé sur la question du foncier qui, selon lui, sera passée en revue à l'hémicycle.



“Pour la question du foncier, je me répète encore, il est inconcevable qu'un club aussi restreint, composé des hauts fonctionnaires de l'État, se partage nos terres”, dénonce Diaz fils.



Il poursuit : “Pendant ce temps, le Sénégalais lambda, lui, se trouve dans l'incapacité de se procurer le moindre mètre carré. Un projet de loi motivé pour la restitution pure et simple des terres aux citoyens sénégalais sera l'une des toutes premières mesures que nous envisageons”, renchérit Barthélémy Diaz.



Sur cette même veine de plaidoirie, le maire de Dakar a promis de rendre la vie beaucoup moins chère, une fois l'opposition gratifiée d'une majorité, à l'issue de cette législature qui arrive.

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook