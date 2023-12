Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Campagne à l’Américaine en vue: Abdoulaye Sylla déploie l’artillerie lourde Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 11:03 | | 1 commentaire(s)| « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Cet adage, Abdoulaye Sylla en fait sien. Aller à la conquête du suffrage des Sénégalais pour la présidentielle du 25 février 2024 n’est pas un jeu d’enfant de choeur et exige une logistique adéquate de la part des candidats. Cela, Abdoulaye Sylla et Abs24 l’ont bien compris. Sur ce registre précis, il n’hésite pas à déployer des moyens colossaux pour son arsenal de terrain destiné à la campagne électorale de 2024. Cette posture du Président de Cpn 50 renvoie à celle de Wade en 1988 ( campagne à l’américaine avec Idy comme Directeur de campagne).

Le Président du Club de préférence nationale (Cpn50%) n’entend pas aller à la prochaine élection sans une panoplie de moyens énormes. Abdoulaye Sylla a dû dégainer pour acquérir de la logistique de dernière génération dans la perspective de la campagne électorale. Nous découvrons son arsenal logistique. A la suite du dépôt de candidature au conseil constitutionnel, Abs24 est fin prêt à se lancer dans la campagne électorale qui s’annonce pour bientôt non sans miser sur un dispositif et une logistique impressionnante. Comme pour dire qu’il est venu pour gagner la présidentielle.



Influence du candidat Abdoulaye Sylla



De la ressource humaine au cortège, tout reflète l’influence du candidat Abdoulaye Sylla aussi bien dans le monde des affaires que dans la politique. D’abord un jet privé Global Long Range 7500 de luxe, réputé pour son confort et ses fonctionnalités haut de gamme pour arriver à temps partout à travers le territoire national.



D’après Direct News, les rares personnes à posséder ce jet privé sont : Bernard Arnault ( 1ère fortune de France et 2ème fortune mondiale) et une actrice Américaine Kim Kardashian. Il a en outre une Cadillac V8 de série limitée 2023; une Range Rover Holland and Holland édition limitée dont seulement 50 unités sont produites chaque année dans le monde dont celle du président Biden, président de la première puissance mondiale.



Toujours dans cette chaine de logistique, il s’est doté de cette Bentley 4x4 édition limitée 2023, une voiture rare construite en un seul exemplaire dans le monde dont les boutons en or 24 carats donnent une touche de luxe supplémentaire. A travers ce comportement qui reflète une posture de leader incontesté, Abdoulaye Sylla et Abs24 affichent ainsi une seule ambition, celle d’aller à la rencontre des Sénégalais, convaincre et remporter tout haut la présidentielle.



Un Cortège de Luxe a accueilli Abdoulaye Sylla



«Son arrivée à Dakar va bien au-delà d’une simple exhibition de richesse. Cet événement met en lumière son influence considérable et son succès exceptionnel dans les affaires, mais il est crucial de souligner également son engagement envers des causes humanitaires. Au-delà de la parade de voitures de luxe, Sylla incarne un individu qui utilise sa notoriété pour sensibiliser et contribuer au bienêtre de la société.



Dans l’ensemble, l’entrée de M. Sylla à Dakar restera gravée dans les mémoires comme un moment où le luxe et l’engagement se sont harmonieusement rencontrés, créant une image impressionnante qui reflète la vie et les valeurs d’un entrepreneur hors du commun », renseigne sa cellule de communication.







