Campagne de production agricole 2025 : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget de 130 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Au titre des prérequis et mesures urgentes à prendre entre avril et juin 2025, le chef du gouvernement engage le Ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour procéder au règlement des arriérés dus aux opérateurs privés sur les subventions entre avril et mai 2025, à organiser une rencontre entre l’État, le pool bancaire, les institutions de microfinance, le Fongip, la Der/FJ et la Bceao pour mieux structurer le financement du secteur agricole. Dans la même dynamique, il est aussi demandé au ministre des Finances d’appuyer la Sodefitex pour faciliter l’acquisition auprès des Industries Chimiques du Sénégal (Ics) des intrants dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 avril 2025, d’organiser des concertations entre, d’une part, l’Etat et les opérateurs, et d’autre part, les banques et l’administration fiscale, en vue de trouver des solutions à l’impact des retards de paiement de la dette de l’Etat aux opérateurs, en termes d’intérêts de retard imputés par les banques et de pénalités sur le recouvrement des impôts et taxes dus.





Ousmane Sonko engage le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage à résoudre la problématique de la certification des semences, en veillant à une bonne disponibilité des semences de pré-base, , pour une couverture correcte des besoins, assurer l’approvisionnement suffisant en engrais auprès des Ics à des prix convenables et garantir sa disponibilité avant la période cruciale du 15 mai 2025, doter, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, l’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra) et la Direction de la Production des végétaux (Dpv) des ressources financières nécessaires pour assurer en toute satisfaction leurs activités avant, pendant et après l’hivernage.



Il engage le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre chargé de l’Agriculture, à procéder à la signature des conventions de partenariats avec Fida et du cofinancement espagnol de Padaer-II (10 millions USD).



Au titre de la mise en place des facteurs de production, Le Premier ministre engage le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage en relation avec le Ministre des Forces armées, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les dispositions requises, pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantités et en qualité à partir du 25 avril 2025. Il engage le Ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions appropriées, en relation avec le Ministre chargé de l’Agriculture, pour faciliter la mobilisation par les opérateurs, des financements appropriés de la campagne de production agricole 2025 ; inscrire dans le budget, les montants requis pour la subvention de 130 milliards FCFA consentis pour la campagne de production agricole 2025.



Il est aussi demandé au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage à mettre en place un dispositif innovant d’animation rurale et de suivi participatif de la campagne agricole 2025/2026, en relation avec la Direction générale du Service civique national et du volontariat, reposant sur le recrutement de 1000 jeunes volontaires issus des communes rurales, sous l’encadrement technique de l’Ancar, pour appuyer l’enrôlement digital des producteurs, participer à la réception et à la cession des intrants subventionnés, et vulgariser les bonnes pratiques agricoles.



Adou Faye







Source : Un Conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2025, s'est tenu le 15 avril 2025. A cette occasion, le Premier ministre a pris diverses décisions et annoncé un budget de 130 milliards FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Campagne-de-production-agr...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook