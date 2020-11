Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Campagne électorale 2007/ Style ATT en communication politique: El Hadj Hamidou Kassé, Philosophe-écrivain immortalise des expériences du candidat Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 17:45 | | 0 commentaire(s)| Le défunt président malien Amadou Toumani Touré, décédé récemment, reste une des figures emblématiques de son pays. L’homme s’est distingué de son vivant par une gestion singulière et spécifique dans sa quête du suffrage de ses concitoyens. El Hadj Hamidou Kassé, philosophe, écrivain, journaliste et communicant, ayant participé à plusieurs campagnes électorales de leaders politiques africains, séduit, a tenté de retracer et de documenter le style du candidat ATT, lors de sa campagne électorale à l’élection présidentielle de 2007.

Les leaders politiques africains, aspirant à la gestion du pouvoir Exécutif de leurs pays se prêtent souvent à un jeu de séduction, consistant à convaincre la masse électorale à adhérer à leurs projets et programmes. Suivant des trajectoires différentes, ils se lancent sans merci, à la conquête des suffrages. Rien ne se pardonne et les erreurs de communication se payent cash. Certains, ayant compris les enjeux, s’offrent le luxe de se distinguer des autres, en développant des stratégies de communication, reposant sur des axes bien formulés, pour mieux drainer des foules de militants, adhérant aux idées proposées.



Etant acteur, El Hadj Hamidou Kassé, philosophe, écrivain, journaliste et praticien chevronné de la communication, a pris le soin d’immortaliser des expériences de campagne électorale. Evoquant la spécificité africaine en communication politique, El Hadj Kassé a abordé avec tact et intelligence le style du candidat Amadou Toumani Touré. L’auteur du livre, « La communication en temps de campagne électorale, le style ATT », découvre-t-on, a certainement compris le sens opératoire des termes et concepts.



Dans son ouvrage, il a essayé de faire vivre les grands moments d’une campagne électorale malienne, dont ATT apparaît comme le metteur en scène d’un scénario qu’il a, lui-même, écrit. L’ancien Ministre Conseiller, porte-parole et chargé de communication de la Présidence de la République du Sénégal, a abordé des séquences de cette nouvelle offre politique, contenues dans le PDES et qui renseigne sur la rencontre entre le concept et les stratégies de campagne électorale à la sauce africaine et singulièrement, malienne.



Le narrateur a constaté que l’invention malienne rappelle que le processus de communication contribue à la réduction de la distance sociale, où le facteur humain constitue le médium principal, vecteur naturel et incontournable. ATT, relève-t-il, l’a compris très tôt, bien avant cette campagne électorale.



Ainsi, d’après El Hadj Kassé, ATT avait suggéré la création d’un processus de communication, articulé autour d’une double intelligence relationnelle et situationnelle. L’idéal consiste à en faire un exercice de vérité, créateur d’idées, d’images et de notoriété, porté par des hommes et des femmes.



Marge de manœuvre de la « politique politicienne » réduite



L’expert en Communication n’a pas manqué de souligner dans son ouvrage, l’évolution des formes de conscience citoyenne, de plus en plus critiques face au discours des acteurs politiques. Ladite évolution réduit considérablement la marge de manœuvre des adeptes de la « politique-politicienne ».



Certes des situations d’inversion démocratiques sont toujours possibles. Toutefois, l’auteur ne croit nullement en une sorte d’aveuglement ou d’arriération des citoyens par la puissance de l’argent ou une sorte d’aliénation. Il s’agit d’après lui, d’une prise de position parfaitement rationnelle, au sens de la conformité avec une analyse de la situation par chacun. La peur des citoyens, prévient-on, peut conduire à toutes sortes de dérives. Et, les dictatures résultent généralement d’une situation de panique.



Sous ce registre, ce livre retrace, une expérience de mise à l’épreuve de la notion d’efficacité, sans céder à la facilité du principe de la « fin justifie les moyens ». ATT avait partagé une conviction forte, c’est-à-dire, être efficace dans le contexte politique d’alors. C’était de tenir ferme sur un discours de vérité et ne faire aucune concession à la propagande pour conférer son authenticité à la campagne du candidat. A l’aboutissement, le style sobre du Président, constate-t-on, l’avait mis dans un rapport intéressant de proximité avec les populations.



A retenir qu’El Hadj Hamidou Kassé est philosophe écrivain et expert en communication et a participé depuis le début des années 90, aux changements majeurs dans le paysage médiatique sénégalais. Consultant en communication pour le compte de plusieurs institutions, El Hadji Kassé, actuellement Ministre conseiller, a participé en qualité de conseiller en stratégie de communication à de multiples campagnes électorales.







