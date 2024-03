Campagne électorale du PUR : En mode tournée nationale, Aliou Mamadou Dia ratisse large…

La capitale du rail a été visitée d'est en ouest, du nord au sud, avec des localités comme Khombole et Thiénaba Seck, notamment. La seconde nommée a été le lieu d’une longue escale, durant laquelle le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) s'est entretenu avec le Khalife général de Thiénaba Seck. Ce dernier l'a béni et a formulé des prières pour que sa conquête du pouvoir soit couronnée de succès.



Comme à son habitude, le candidat du Pur a sacrifié à la traditionnelle prise de parole. Cette fois, pile devant la mairie de la ville de Thiès, on peut dire que M. Dia a bien choisi sa place pour faire passer son message.



“ Thiès était une étape indispensable. Je suis du territoire, de Thiadiaye plus exactement. Rien que pour cette considération, je ne pouvais pas ne pas venir dans cette région qui a tant donné au Sénégal, sans vraiment rien recevoir en retour. Avec nous au pouvoir, Thiès va retrouver son lustre d’antan ”, affirme Aliou Mamadou Dia.



Il argumente : “ La cité du rail a d'énormes potentialités. Avec nous, la région de Thiès redeviendra cette importante zone industrielle qu'elle a été dans le passé. Son potentiel halieutique, culturel et agricole notamment, sera mieux mis en valeur pour que tous les Thiessois et tous les Sénégalais puissent en profiter. J'en oublie les ressources naturelles de ce magnifique terroir. Le pétrole, le zircon, etc. Thiès dispose d'absolument tout, afin d'être l'un des deux poumons faisant vivre notre économie ”.



Cette présentation de son programme en mode fast-track, a été suivie d'une petite pique envoyée à un autre candidat, à qui le département de Thiès réussit bien souvent.



“ Si Thiès est aujourd'hui le titre foncier de quelqu'un, nous pouvons dire que c'est celui d’Aliou Mamadou Dia. Cette foule immense qui nous accueille aujourd'hui atteste bel et bien que le bastion thiessois tombe définitivement dans l'escarcelle de la meilleure équipe de ce tournoi, en l'occurrence le Pur .”



Après cette petite provocation visà-vis de l'un de ses adversaires du 24 mars prochain, AMD a invité les électeurs à aller récupérer leur carte, sans quoi, la troisième alternance politique reste impossible.



“Les caravanes, les grosses mobilisations, tout ceci est bien beau et nous nous en réjouissons. Mais ça serait du gâchis, si vous ne votiez pas le jour du scrutin. Donc, allez récupérer vos cartes qui dorment dans les préfectures, car la victoire se fera uniquement à travers les urnes. Un soldat qui se rend à la guerre sans arme, court inéluctablement à sa perte”



Maire de la ville de Thiès, Babacar Diop est l'un des candidats à la candidature recalés à l'étape des parrainages. Mais pendant que les différents challengers, dont Idrissa Seck et Amadou Bâ, lui font les yeux doux, l'édile de Thiès semble toujours indécis, aphone aux appels du pied des uns et des autres.



Peut-être qu’AMD a eu écho de cette situation, pour venir draguer, devant son domicile, ce poids pas plume, du moins dans le département de Thiès, où il dirige la municipalité la plus importante. Dr. Babacar Diop saura-t-il déchiffrer le message émis par le géographe ? S'il est vraiment un cœur à prendre, pourra-t-il demeurer indifférent aux avances de son prétendant ?