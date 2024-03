Campagne présidentielle 2024: Richard-Toll affronte la chaleur et défie le Ramadan, pour accueillir Amadou Bâ La mayonnaise a définitivement pris. Benno Bokk Yakaar a lancé son rouleau compresseur en direction de la présidentielle du 24 mars 2024. Il fallait être à Richard-Toll, ce 14 mars ! La chaleur d’étuve, le Ramadan et même les incertitudes qui planaient sur le scrutin, n’ont pu prendre le dessus sur les administrés du Maire Mamadou Mame Diop. Ils sont déterminés à porter Amadou Bâ plus haut que tous ses rivaux.

A 16 heures, sous ce temps désertique et sahélien, une mobilisation de cette envergure n’était pas gagnée d’avance. La cité industrielle a vibré au rythme du «Amadou Ari », comme pour annoncer l’ouverture d’une nouvelle ère dans la politique sénégalaise. Celle de la continuité assurée et assumée par Amadou Bâ. Sur environ trois kilomètres, des jeunes déterminés mais surtout fougueux, ont rythmé l’avancée du cortège. Amadou Bâ, debout aux côtés du président de l’Assemblée nationale, semble aux anges, tellement l’effervescence est exceptionnelle. Sourire par ci, geste de la main par là et applaudissements à la foule de temps à autre, le candidat du Benno affronte courageusement les rayons du soleil qui se font de plus en plus insupportables. Il semble en être même heureux.



On ne risque pas de se tromper, Amadou Bâ est entièrement satisfait de l’accueil qu’on lui a réservé. Il se tape même la discussion depuis le toit du véhicule, avec quelques militants qui l’interpellent en attendant les prises de parole. Il ne subsiste que des raisons, de sa part, pour être dans cet état.



Les onze maires des communes du département, lui ont fait part de leur adhésion et se sont engagés à l’élire au premier tour. Leur porte-parole du jour, Amadou Mame Diop, renseigne qu’Amadou Bâ, candidat désigné par Macky Sall, est le seul et unique candidat de la coalition majoritaire. « Nous n’avons jamais perdu à Richard-Toll. Le jour du scrutin, le triomphe sera sans conteste, pour ainsi mener Amadou Bâ à la magistrature suprême », jure Mame Diop.



Son hôte du jour prend la balle au rebond, affirmant au passage que la stratégie pour tirer le pays vers le haut, est de développer l’agriculture et le l’élevage. Deux des activités phares du département de Dagama.



Le Premier ministre ajoute, par ailleurs, que son quinquennat sera placé sous le signe de la jeunesse. « On travaille pour cette couche jeune qui nous accompagne. Cette jeunesse qui croit au Sénégal émergent. Cette jeunesse déterminée et consciente. On va améliorer, mais surtout consolider les acquis, en créant un million d’emplois. Richard-Toll est une ville industrielle, mais aussi agricole et commerciale, dont il faudra renforcer les vocations » au profit de nos enfants.



Banque nationale pour les femmes et les jeunes



En quittant Saint-Louis, la caravane du candidat Amadou Bâ a d’abord fait cap sur Ross-Béthio, ou le Premier ministre a fortement apprécié la mobilisation des populations locales, essentiellement composée d’agriculteurs et d’éleveurs. Deux activités susceptibles de permettre une souveraineté alimentaire à notre pays. Ross-Béthio, bien arrosée par les confluents du fleuve Sénégal, dispose également de vaste terres fertiles et cultivables, mais surtout, elle regorge de populations travailleuses, comme le rappelle d’ailleurs l'ex PM.



Amadou Bâ, sous son magistère, entend porter sur les fonts baptismaux, une grande banque nationale, pour aller au-delà des nano crédits, dans le cadre du financement des jeunes et des femmes. Mieux qu’une ambition, ceci est une volonté affirmée par Amadou Bâ: « Je m’engage à le faire trois mois après mon accession au pouvoir ».

















