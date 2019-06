Can 2019: deux "Lions" quittent la Tanière aujourd'hui Aliou Cissé avait publié une pré-liste de 25 joueurs en direction de la Can 2019. Le sélectionneur des "Lions" va devoir se séparer de deux joueurs aujourd’hui. Le coach de l’équipe nationale, a, en effet, jusqu’à aujourd’hui minuit, pour publier une liste définitive de 23 joueurs, qu’il devra transmettre à la Confédération Africaine de football (CAF).

Les "Lions", en stage à Alicante, en Espagne, jouent un match amical, aujourd’hui, avec une équipe de troisième division espagnole. Ils partiront ensuite pour l’Egypte où ils joueront un autre match amical face au Nigeria, le 16 juin.



Le Sénégal est logé dans la poule C avec l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya.

