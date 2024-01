Can 2023/ Après son malaise: Aliou Cissé se porte mieux

La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué rassurant sur l'état de santé d'Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui va mieux après un malaise après le match contre le Cameroun.



D’après le communiqué, il est rétabli et a regagné son hôtel, apaisant les inquiétudes des supporters sénégalais.



L'incident avait suscité des préoccupations. Mais, le rétablissement progressif d'Aliou Cissé, soulagent les fans et l'équipe.



